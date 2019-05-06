НАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларировании

Мэр Одессы не внес в декларацию некоторые сведения об имуществе и доходах.

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование недекларирования мэром Одессы Геннадием Трухановым недвижимости, автомобилей и процентов в банках.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Детективы НАБУ завершили расследование фактов внесения Одесским городским головой недостоверной информации в электронных деклараций 2015 и 2016 годах (ст.366-1 Уголовного кодекса Украины). 3 мая 2019 должностному открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта и направлению его в суд", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мэр Одессы не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым чиновник в течение 2015-2016 годах был связан общим бытом, имел взаимные права и обязанности.

"С этим лицом подозреваемый находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы, имеет двух детей, одна из которых родилась в 2000 году, то есть после официального расторжения брака", - отмечается в сообщении.

Так, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 года чиновник не внес состояние на общую сумму 32,5 млн гривен, в декларации 2016 года - на 18,8 млн гривен.

Напомним, данное расследование детективы НАБУ начали в ноябре 2017 года. 11 марта 2019 Труханову сообщили о подозрении. Во время досудебного расследования детективы также установили факты незаконного обогащения мэра Одессы на сумму более 3 млн фунтов стерлингов, однако дело было закрыто в связи с отменой Конституционным судом статьи УК о незаконном обогащении.