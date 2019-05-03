Порошенко присвоил погибшему в 2014 году генералу Момоту звание Героя Украины

Пограничник погиб из-за обстрела из роSSийских "Градов".

Порошенко присвоил погибшему в 2014 году генералу Момоту звание Героя Украины
Фото: liga.net

Президент Петр Порошенко присвоил заместителю начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорю Момоту, погибшему в 2014 году на Донбассе, звание Героя Украины.

Об этом Порошенко сообщил во время визита в учебный центр ГПСУ в Оршанке возле Черкасс, куда он приехал для участия в торжествах по случаю 101-й годовщины погранслужбы Украины.

"Среди героев, которым мы обязаны нашей свободой, хочу вспомнить генерал-майора Момота. Одним из первых в 14-м он отправился на выполнение боевых задач. В самые тяжелые дни Игорь Момот демонстрировал мужество и патриотизм, образцовое выполнение воинского долга. О его храбрости знали и украинские воины, и враги", - заявил Порошенко.

Он рассказал, что однажды Момот в КПП "Должанский" вышел с гранатой без чеки навстречу 200 вооруженных боевикам, которые пришли требовать освобождения их главаря Болотова. "Смелый поступок офицера заставил врага отступить. Но ненадолго. Террористы объявили большую награду за его голову", - сказал Порошенко.

По его словам, на счету Момота было большое количество уничтоженных колонн боевиков, засад и блокпостов террористов.

11 июля 2014 года Момот погиб возле Зеленополья под обстрелами роSSийских "Градов".

На момент гибели Момот находился в звании полковника, но через несколько дней Порошенко посмертно произвел его в генерал-майоры.


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