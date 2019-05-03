РоSSия отказалась от участия в слушаниях международного трибунала по украинским морякам

РоSSия отказалась от участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву, куда Украина обратилась с требованием освободить украинских моряков и три корабля, которые были захвачены в ноябре 2018 года.

Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в фейсбуке.

"РоSSия сообщила, что не будет участвовать в слушаниях о временных мерах по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в Международном трибунале по морскому праву", - написала Зеркаль.

По ее словам, отказ РоSSии не влияет на легитимность дела. Слушания состоятся, как и планировалось, 10 мая в Гамбурге.

Решение трибунала будет принято в мае.

Зеркаль напомнила, что в 2013 году РоSSия так же отказалась участвовать в деле гринписовского корабля Arctic Sunrise. Однако потом россияне все равно выполнили требование международного трибунала и освободили судно, представив это как жест доброй воли.

Она допускает, что и украинские моряки будут освобождены таким же образом. "И даже если РоSSия в своей последовательности будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков как большую услугу новоизбранному президенту Украины, весь цивилизованный мир будет понимаю, что на самом деле это никакое не одолжение, а исполнение решения трибунала", - сообщила Зеркаль.

Напомним, 25 ноября роSSийские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный РоSSии суд арестовал всех на два месяца. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

Украина расценивает своих моряков как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными. РоSSия считает по-другому и обвинила их в совершении уголовного преступления.

16 апреля Украина обратилась Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) касательно применения временных мер с целью освобождения моряков.