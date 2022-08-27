Українським чоловікам-морякам дозволили виїжджати за кордон, але є умова

Під час дії воєнного стану в Україні діє обмеження на виїзд за кордон чоловіків призовного віку, інформує ZN.ua.

Українським чоловікам-морякам дозволили виїжджати за кордон, але є умова
© ВМС ЗС України / Facebook

Український уряд дозволив морякам виїжджати з країни під час дії воєнного стану, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Головна умова - отримати на це погодження територіального центру комплектування (військкомату).

Виїжджати за кордон дозволили чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

«Україна - один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету», - пояснив прем’єр.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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