В Киеве замглавы РГА привлек коммунальщиков для ремонта своей квартиры
Чиновнику предъявили подозрение в растрате средств.
Заместитель главы одной из Киевских райгосадминистраций привлек подчиненных ему работников коммунального предприятия к ремонту в своем доме.
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Отмечается, что сотрудники Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили должностных лиц районной государственной администрации в растрате бюджетных средств.
"В ходе досудебного расследования установлено, что на протяжении 2018 года чиновник привлекал работников подчиненного коммунального предприятия к проведению ремонтных работ в собственной квартире. Для мотивации подчиненных им насчитывали дополнительные выплаты путем безосновательного завышения количества отработанных рабочих часов. Об этом делались соответствующие записи в табелях учета рабочего времени. Как результат - были безосновательно потрачены бюджетные средства", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства фигурантов, в ходе которых изъяли документы, фальсифицированные табели и "черновые" записи.
В четверг, 2 мая, замглавы РГА было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и еще двум чиновникам коммунального предприятия по ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее сотрудница "Укрпошты" сдала в ломбард рабочие компьютеры на 1 млн гривен.
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