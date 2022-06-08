РоSSия со своей территории обстреляла Черниговскую область

РоSSийские войска в среду днем обстреляли приграничье Черниговской области. Было 4 взрыва возле Горска, рассказал руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня, 8 июня, около 13:00 часов роSSийская армия снова обстреляла приграничье Черниговской области. Пограничники зафиксировали 4 взрыва (предварительно из артиллерии) недалеко от Горска с направления Новые Юрковичи (РФ)", — написал он в Telegram-канале в среду.

Потерь среди личного состава и техники нет. По поводу повреждений инфраструктуры информация уточняется.