РоSSия со своей территории обстреляла Черниговскую область

Оккупанты стреляли со стороны роSSийской деревни Новые Юрковичи, информирует ZN.ua.

РоSSия со своей территории обстреляла Черниговскую область
© Госпогранслужба

РоSSийские войска в среду днем обстреляли приграничье Черниговской области. Было 4 взрыва возле Горска, рассказал руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сегодня, 8 июня, около 13:00 часов роSSийская армия снова обстреляла приграничье Черниговской области. Пограничники зафиксировали 4 взрыва (предварительно из артиллерии) недалеко от Горска с направления Новые Юрковичи (РФ)", — написал он в Telegram-канале в среду.

Потерь среди личного состава и техники нет. По поводу повреждений инфраструктуры информация уточняется.


Александр Хребет, ZN.ua





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