Президент Туркменистана исполнил песню про коня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню про коня.

Текст Бердымухамедов написал сам, музыку — его внук Керимгулы, который также аккомпанировал и подпевал деду. Сам президент пел и играл на гитаре.

Видео выступления политика было опубликовано на YouTube.

Бердымухамедов исполнил песню в рамках национального праздника — Дня туркменского скакуна. Это событие ежегодно отмечается в стране в последнее воскресенье апреля. Праздник посвящен ахалтекинской лошади — древнейшей из культурных пород лошадей, которая была выведена на территории современной Туркмении около пяти тысяч лет назад.

Ахалтекинские скакуны являются национальным достоянием Туркменистана, а коневодство контролируется лично президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, который является одновременно коневодом и наездником.

Полуофициальное издание "Туркменпортал" пишет, что президент Бердымухамедов также исполнил эту песню перед посетителями Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса.