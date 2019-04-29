Треть россиян считает победу Зеленского выгодной для РоSSии

Переизбрание Порошенко считали выгодным только 2% населения РФ.

Треть россиян считает победу Зеленского выгодной для РоSSии
Фото: пресс-служба президента

Почти треть россиян считает, что победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины более выгодна для РоSSии. Переизбрание Петра Порошенко считали выгодным для РоSSии только 2% населения

Об этом свидетельствует опрос "Левада-Центра", который был проведен 18-23 апреля 2019 года методом личного интервью. В нем приняли участие 1625 человек. Погрешность не превышает 3,4%.

Респондентов спрашивали: "Как вы считаете, для РоSSии было бы лучше, чтобы на этих выборах победил...". 31% участников соцопроса выбрал Зеленского, 2% - Порошенко, 55% заявили, что для РоSSии не имеет значения, кто победит на этих выборах.

68% опрошенных россиян заявили, что следили за избирательной кампанией в Украине, причем 30% признались, что следили "очень внимательно" или "довольно внимательно".

Напомним, на выборах президента Украины 21 апреля победу одержал худрук "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский. Зеленский победил действующего президента Петра Порошенко, набрав втрое больше голосов - 73,22%. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.


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