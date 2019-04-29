"Его следовало бы вернуть, как и других граждан Украины, которые были вынуждены уехать в земли обетованные".

Президент РоSSии Владимир Путин предложил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с РоSSии, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - цитирует Путина агентство ТАСС.

Путин заявил, что Саакашвили был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны".

"Его следовало бы вернуть, восстановить его в правах нарушенных, также, как и многих других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования сегодняшнего украинского режима", - сказал президент РоSSии.

Напомним, украинское гражданство Саакашвили было прекращено летом 2017 года. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении паспорта.