Павловского доставили на заседание Шевченковского суда

Судья отложила заседания на завтра, чтобы разобраться с поступившими ходатайствами.

Павловского доставили на заседание Шевченковского суда
Игорь Павловский
Фото: facebook.com/igor.pavlik.5682

Шевченковский райсуд отложил рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Игорю Павловскому, подозреваемому в организации убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение приняла судья Елена Мелешак. Судья отметила, что объяснения по поводу отсутствия Павловского на прошлых заседаниях не было предоставлено.

"Суду предоставили ответ, почему Павловского не доставляли столько раз в суд. Потому что у него было ухудшение состояния здоровья. Детали мы не можем разглашать. Есть заявление Павловского, что он отказался от видеоконференцсвязи. Также от следователя поступило сегодня заявление о том, что следователь не может прибыть на судебном заседании в связи с неотложными следственными действиями", - сказала судья.

Адвокат Максим Болдин заявил в ходе заседания, что его подзащитный находится под стражей якобы безосновательно. "Лицо находится под стражей безосновательно со дня вручения новой подозрения", - сказал адвокат.

Суд отложил заседание на завтра, чтобы выяснить, сколько ходатайств адвокаты Павловского подали в Шевченковский суд.

"Мы продолжим заседание завтра в 15.30. Сейчас мы откладываем. Судье надо обратиться в канцелярию суда для истребования объяснений относительно других ходатайств защиты, поданных в Шевченковский суд", - заявила Мелешак.

Сегодня самого Павловского доставили на заседание суда. Он сообщил, что чувствует себя нормально.

Напомним, судебное заседание по изменению меры пресечения Павловскому переносили уже трижды из-за отсутствия подозреваемого.

10 ноября прошлого года бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали в деле об убийстве активисты Екатерины Гандзюк. Павловского подозревали в организации заказа вбивсти Екатерины Гандзюк, сейчас его подозрение изменено на "сокрытие преступления".


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