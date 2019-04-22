"Народный фронт" поблагодарил Порошенко за пять лет общей работы

Партия "Народный фронт" благодарит президента Петра Порошенко за пять лет общей работы.

Об этом заявил на Согласительном совете руководитель фракции Максми Бурбак, сообщается на сайте "НФ".

"Отдельно хочу обратит внимание на то, как президент Порошенко достойно принял результат вчерашнего голосования. Также хочу отметить персональный вклад Порошенко в те позитивные преобразования, которые произошло в Украине за эти пять лет. От себя лично, от фракции и от ее лидера Арсения Яценюка хочу поблагодарить Порошенко за пять лет общей работы", - сказал Бурбак.

Он также отметил, что часть достижений Украины с 2014 года была инициирована правительством Яценюка и продолжена премьером Владимиром Гройсманом.

"Значительная часть наших достижений была инициирована и реализована коалицией и благодаря активной работе фракции "НФ" в Верховной Раде. Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие роSSийской пропаганде, санкции против РоSSии, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД , - это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", - подчеркнул Бурбак.

Он также отметил, что выборы Президента прошли демократично.

"Мы имеем полное право утверждать, что Украина идет по постоянному курсу демократического государства. Высокая гражданская активность на выборах является подтверждением веры людей в будущее нашей страны. Наша нация не раз демонстрировала, что будет бороться за свои идеалы до победы. Это должен осознавать каждый из нас, об этом должен помнить следующий президент", - подчеркнул Бурбак.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Явка составила более 62%. По данным экзит-поллов, проведенных в день выборов, шоумен Владимир Зеленский одержал побуду на выборах с результатом более 73%.