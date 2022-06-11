Подоляк раскрыл пять реальных целей роSSийских оккупантов в Украине и показал фото: "Забудьте о..."

Михаил Подоляк

Свой пост политик сопроводил жутким фото с оккупированных территорий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал забыть о "денацификации", которая якобы была целью россии в полномасштабной войне против Украины и назвал реальные цели кремля. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

"Забудьте о «денацификации». Реальные цели россии в этой войне:

- захват украинских территорий;
- уничтожение промышленного потенциала и инфраструктуры;
- кража продовольствия и металла;
- массовые убийства;
- миграционный кризис", - убежден Подоляк.

"Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?", - задает риторический вопрос представитель ОП.

Свой пост Подоляк сопроводил жутким фото с оккупированных территорий.

"На фото - одно из массовых захоронений украинцев вблизи Мариуполя. Вместо имен на табличках записаны порядковые номера, как в нацистских концлагерях. Счет могил идет на тысячи", — пояснил советник главы Офиса президента.


Тарас Галушко, politeka.net





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