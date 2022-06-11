Украинские военные отодвинули от Запорожья линию фронта на пять-семь километров

Мэр Мелитополя заявил, что деоккупация города будет.

Украинские военные отодвинули от Запорожья линию фронта на пять-семь километров
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что благодаря действиям Вооруженных сил Украины за последние недели линия фронта отодвинута от Запорожья на пять - семь километров.

" В начале полномасштабного вторжения РоSSии в Украину в феврале 2022 года роSSийская армия превосходила украинскую. На сегодняшний день благодаря героизму украинских военных силы врага значительно уменьшились. За последние дни украинская армия на отдельных участках Запорожского направления продвинулась на 5-7 км", - отметил Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, деоккупация Мелитополя будет и других временно оккупированных территорий.

Мэр подчеркнул, что жители Мелитополя не поддерживают оккупантов.

"Псевдореферендум не будет иметь юридических последствий", - добавил он


Анна Конюченко, ZN.ua





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