Росії доведеться посилити кримське угруповання: карти бойових дій та аналіз ситуації на фронтах від ISW

Окупаційна адміністрація Криму розглядає можливість посилення безпеки на півострові після атак на об'єкти військової інфраструктури ЗС РФ , інформує Апостроф .

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 20 серпня.

Аналітики припускають, що спроби посилити безпеку в Криму призведе до того, що командування ЗС РФ відвернеться від ситуації на інших напрямках фронту.

"Російські сили використовували всі типи сил безпеки, включаючи Росгвардію, як бойові сили, і, ймовірно, доведеться звільнити частину цих сил від лінії фронту та від обов'язків щодо забезпечення безпеки в інших місцях для захисту окупованого Криму. Нездатність Росії зупинити атаки на окупований Крим також може викликати суспільне невдоволення у російському суспільстві" , - зазначають експерти ISW у своєму звіті.

Більше того, як сказано у документі, протягом доби підрозділи ЗС РФ здійснили невдалі штурмові дії на Донбасі та на півночі від Харкова. Водночас, окупанти продовжують завдавати артилерійських та ракетних ударів по об'єктах громадянської інфраструктури у мирних містах.

"Російські війська не змогли просунутися після кількох атак на північний захід від Херсона і на схід від міста Миколаїв. Українські сили, у свою чергу, продовжували завдавати ударів по російських складах боєприпасів та позиціям у Херсонській та Запорізькій областях", - також сказано у звіті ISW.

Після численних ударів ЗСУ мостами на півдні України окупаційні війська не можуть відновити переходи через Дніпро у Херсонській області. Така тактика української армії, за словами аналітиків, ускладнює логістику загарбників щодо перекидання бойової техніки до лінії фронту.