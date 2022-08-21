Карта бойових дій в Україні: яка зараз ситуація на східному та південному фронтах

ЗС РФ не залишають спроб повністю захопити Донбас, відтіснивши підрозділи Збройних сил України за адміністративні межі Донетчини, інформує Апостроф .

Про це свідчать дані онлайн-карти бойових дій Deepstatemap.

На порталі зазначається, що окупаційні війська намагаються здійснити наступ із захопленої частини Харківської області в напрямку Слов’янська. Бойові дії тривають у сірій зоні поблизу населених пунктів Сулигівка, Довгеньке, Бражківка та Велика Комишуваха.

Окрім цього, окупаційні війська намагаються просуватися в напрямку Сіверська із захопленої Луганської області. Наступ, за даними Deepstate, зафіксовано з боку Спірного та Білогорівки.

Важка ситуація на Донецькому напрямку, де ЗС РФ не залишають спроб захопити Мар’їнку, Піски та Новомихайлівку, щоб отримати плацдарм для наступної атаки на Авдіївку. Аналогічна ситуація поблизу Бахмуту, де окупаційні формування штурмують позиції ЗСУ поблизу Кодеми, Зайцевого, Веселої Долини, Торецька та Нью-Йорку.

Також зафіксована активність російських військ у напрямку Вугледару, який росіяни продовжують обстрілювати із важкого озброєння.