Климкин расскажет о своих планах после избрания Зеленского в видеообращении, "чтобы быть в тренде"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Он подчеркнул, что сделает все от него зависящее в переходной период для дальнейшего развития внешней политики. Об этом он заявил на своем Facebook.

"Поздравляю украинцев с демократическим выбором, а Владимира Зеленского - с победой. Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться", - написал министр.

Он также подчеркнул, что имеет на будущее много планов - и политических, и личных. "Но об этом потом. Даже видеообращение запишу, чтобы быть в тренде", - добавил Климкин.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По состоянию на 8:45 22 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 91,50% электронных протоколов. По факту, Зеленский выиграл выборы с колоссальным отрывом.

На данный момент, ЦИК обработано 98.31% электронных протоколов. Владимир Зеленский набрал 73.16% голосов, Петр Порошенко - 24.52% голосов. 2,31% бюллетеней признаны недействительными.

Официальные результаты выборов ЦИК объявит не позже 1 мая.