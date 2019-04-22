ЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента Украины

"Бизнес желает видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности".

?ЕБА назвала семь первоочередных шагов, ожидаемых от нового президента Украины
Фото: eba.com.ua

Европейская бизнес ассоциация назвала семь первоочередных шагов, которых, по мнению ее мнению, бизнес ждет от новоизбранного президента Украины в первые месяцы его работы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ЕБА.

"Первый шаг - подача на должности Генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины, министра иностранных дел и министра обороны профессионалов с безупречной репутацией и отсутствием связей с олигархами и большим бизнесом", – говорится сообщении.

Отмечается также, что бизнес ожидает презентации плана реформирования правоохранительных органов для снижения давления на бизнес.

"Причем люди, назначенные на вышеуказанные должности, должны всячески способствовать выполнению этого плана", - подчеркнули в ЕБА.

Третьим шагом называют перезапуск Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, поддержка деятельности Национального антикоррупционного бюро и Всеукраинской ассоциации кредитных союзов.

"Четвертый шаг - обеспечение макроэкономической стабильности, включая подписание меморандума с Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. Кроме того, обеспечение независимости Национального банка и публичная поддержка политики низкого дефицита бюджета", - говорится в сообщении.

В ассоциации также подчеркивают необходимость продолжения структурных реформ, проведенных в прошлые годы, включая, но не ограничиваясь, реформу публичных закупок, продолжением автоматического возмещения НДС и дерегуляции, реформой Государственной фискальной службы, медицинской реформой, децентрализацией.

"ЕБА ожидает от президента Украины всестороннего содействия и публичной поддержки законодательных изменений, начиная с открытия рынка земли и проведения прозрачной приватизации крупных государственных предприятий с возможностью применения британского права. Заключительный седьмой шаг - обеспечение независимости рыночных регуляторов, начиная с Антимонопольного комитета и Национальной комиссии, которая совершает государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Бизнес желает видеть четкие предложения, конкретные шаги и кандидатуры на должности, которые смогут эффективно поддержать трансформационные процессы в стране, реализовать важные изменения, а не косметические реформы. Эти семь шагов, по мнению бизнес-сообщества, нужны сразу, в первые месяцы работы", - цитирует пресс-служба ЕБА исполнительного директора бизнес-ассоциации Анну Деревянко.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел второй тур выборов президента. Явка составила более 62%.

По состоянию на утро 22 апреля ЦИК подсчитал 91,5% протоколов. Согласно предварительным результатам, во втором туре побеждает шоумен Владимир Зеленский - 73,16%, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5%.

Зеленский уже заявил, что после победу на выборах он намерен избавиться от Юрия Луценко на должности генерального прокурора. Основной своей задачей он назвал возврат военнопленных, также Зеленский анонсировал "мощную информационную войну" за мир на Донбассе.


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