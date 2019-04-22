Саакашвили купил билет в Украину

Саакашвили обратился к главе СБУ с просьбой снять запрет на въезд.

Саакашвили купил билет в Украину
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него запрета на въезд в Украину и уже приобрел авиабилет на 22 апреля.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Макси-ТВ" вечером 21 апреля.

"У меня есть билет, но я уже обратился через юриста к главе СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя в суде. Я очень хочу быть в Киеве", - цитирует Саакашвили Интерфакс-Украина.

По словам Саакашвили, у него уже есть билеты на 22 апреля, но для начала с него должно быть снято ограничение на въезд в страну.

Напомним, 26 июля 2017 года Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.

В мае 2018 года суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.


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