Для ЗСУ купили супутник, військові розповіли про нові переваги над ворогом: "Навіть стіни не завада"

Доступ до супутника компанії ICEYE посилить можливості української розвідки.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Нагадаємо, фонд Сергія Притули повідомив, що за 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, було куплено супутник та доступу до бази даних супутникових знімків для української армії.

«Звичайно, у нас такі дані були, зокрема й свої. Але така допомога потрібна, бо вона посилює наші можливості. Це безперечно плюс», - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ пояснили , «що ж таке прикупив Притула».

Так, пояснюється, що ICEYE це не просто компанія, яка має у володінні групу супутників, які роблять якісну зйомку високої якості.

«Супутники ICEYE роблять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти», - пояснили в СтратКомі.

Також підкреслюється, що системи SAR, завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів, здатні бачити перешкоди.

«Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода», - наголосили в Управлінні, показавши зразки знімків, які роблять різні супутники.

Нижній знімок тієї якості, доступ до якої отримали доступ українські захисники.