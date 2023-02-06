"Бідна" депутатка з Дніпропетровщини купила дорогий салон краси: не було грошей ні в чоловіка, ні в неї

"Бідна" депутатка з Дніпропетровщини купила дорогий салон краси: не було грошей ні в чоловіка, ні в неї

Депутатка Магдалинівської сільської ради Дніпропетровської області із чоловіком у 2020 році придбали салон «Центр здоров’я і краси» на незадекларовані кошти.

Про це повідомляє НАЗК.

Салон площею у 300 кв. м з земельною ділянкою площею 552 кв. м (вартість землі — 138 тис. гривень) вартував вартістю 1,8 млн гривень. Однак депутатка та її чоловік не мали будь-яких грошових активів.

У щорічній декларації за 2021 рік депутатка не вказала жодних доходів. Але зазначила в розділі «Об’єкти нерухомості» відомості про придбання салону. Водночас «забула» про земельну ділянку. Інформація про покупку підтверджена витягом з реєстру речових прав на нерухоме майно.

Фінансової можливості використати кошти із законних джерел для придбання вказаних активів у 2021 році вони також не мали. Відтак різниця між вартістю набутих активів та можливими законними доходами без врахування податків та витрат на проживання становить приблизно 2 млн гривень.

Матеріали перевірки передані до правоохоронних органів.

НАПК


Олексій Іонов, politeka.net





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