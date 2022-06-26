Україна купила у Німеччини майже 3000 протитанкових гранатометів «Матадор»

Загалом з початку повномасштабної війни Україна купила у Німеччини вже 8000 одиниць такої зброї, інформує ZN.ua.

Україна купила у Німеччини майже 3000 протитанкових гранатометів «Матадор»
© Dynamit Nobel Defence

Україна купила у Німеччини близько 2900 протитанкових гранатометів RGW 90 Matador, передає DW.

Зброю купили за власні кошти безпосередньо у німецького виробника - концерну Dynamit Nobel Defence (DND).

Гранатомети вже доставили в Україну.

Це вже друга така покупка з початку повномасштабної війни. У березні Київ закупив у DND 5100 гранатометів RGW 90 Matador. Це означає, що угоду схвалив уряд ФРН.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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