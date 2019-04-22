В выигрыше Зеленского на выборах Луценко усмотрел победу курса Порошенко

"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины".

Генеральный прокурор Юрий Луценко поблагодарил Президента Петра Порошенко за то, что он заложил фундамент новой европейской Украины.

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины. Армия. Международная Антипутинская коалиция. Декоммунизация. Энергетическая независимость. Безвиз. Децентрализация. Украинизация. Томос", - написал Луценко.

Также Луценко отметил, что "даже выигрыш оппонента на выборах - победа курса Порошенко на настоящую демократию".

Накануне второго тура выборов Луценко сказал, что если Петр Порошенко проиграет, то он все равно останется работать генпрокурором и не собирается складывать полномочия.

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что "Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей".