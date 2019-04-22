В выигрыше Зеленского на выборах Луценко усмотрел победу курса Порошенко

"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины".

В выигрыше Зеленского на выборах Луценко усмотрел победу курса Порошенко
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Юрий Луценко поблагодарил Президента Петра Порошенко за то, что он заложил фундамент новой европейской Украины.

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Спасибо, Петр Порошенко. Ты заложил фундамент новой европейской Украины. Армия. Международная Антипутинская коалиция. Декоммунизация. Энергетическая независимость. Безвиз. Децентрализация. Украинизация. Томос", - написал Луценко.

Также Луценко отметил, что "даже выигрыш оппонента на выборах - победа курса Порошенко на настоящую демократию".

Накануне второго тура выборов Луценко сказал, что если Петр Порошенко проиграет, то он все равно останется работать генпрокурором и не собирается складывать полномочия.

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский заявил, что "Луценко - это старая команда, мы будем назначать новых людей".


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