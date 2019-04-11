Суд отменил запрет на въезд роSSийскому политтехнологу Шувалову

В 2017 году Шувалова выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет.

Окружной административный суд Киева признал противправным запрет на въезд в Украину гражданину РоSSийской Федерации Игорю Шувалову.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что суд признал противоправным запрет на въезд Шувалову и в полном объеме удовлетворил его иск к Государственной миграционной службе Украині.

Решение принимал судья Сергей Каракашьян.

Шувалов начал свою деятельность в Украине в 1998 году с избрания крупного бизнесмена, зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука народным депутатом по мажоритарному округу в Днепропетровске.

Потом с 2002 по 2004 год среди его клиентов был глава администрации Кучмы, кум президента РФ Виктор Медведчук. Те представители журналистского цеха, кто работал в начале 2000-ых наверняка помнят практику рассылки "темников" от администрации Медведчука с подробными инструкциями о том, как освещать важнейшие события жизни страны. Одним из их авторов тогда считали Шувалова. Сам он своё авторство неизменно отрицал.

Уже при Викторе Януковиче и после него Шувалов постоянно работал с Сергеем Лёвочкиным.

Напомним, в мае 2017 года Шувалова, который на протяжении многих лет отвечал за информационную политику телеканала "Интер", выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну на пять лет. По данным нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко, Шувалова использовали спецслужбы РФ для проведения антиукраинских пропагандистских мероприятий. Сам Шувалов назвал это решение абсурдным.