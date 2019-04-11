Турчинов: РоSSия готовится к войне в Европе, первый плацдарм - Украина

РФ держит возле границы несколько роSSийских армий и создает резервы.

Турчинов: РоSSия готовится к войне в Европе, первый плацдарм - Украина
Фото: turchynov.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что РоSSия готовится к континентальной войне в Европе, которая может начаться в Украине.

Об этом он сказал на Киевском форуме по безопасности.

"Мы видим, что в последние годы быстро строится военная инфраструктура вдоль украинской границы", - заявил Турчинов в своем выступлении. Он подчеркнул, что речь идет о миллиардных ресурсах, которые вкладываются в военные и инфраструктурные проекты, такие как аэродромы, военные базы, хранилища техники.

"На востоке нам противостоит 8-я армия Южного округа, на севере - 20-я армия Западного округа. Этого россияне считают недостаточным. Они держат в резерве 1-ю танковую армию, 49-ю и 58-ю общевойсковые армии. И этого замало", - сказал он.

В случае наступления РоSSия намерена также применить 6-ю и 4-ю армии Воздушно-космических сил, добавил Турчинов.

"Они расположили вдоль нашей границы 8 ракетных бригад. Для наступления на возможном театре военных действий в Украине готовится 4 дивизии и 5 бригад воздушно-десантных войск, 5 бригад и 1 полк морской пехоты. И даже этот ресурс РоSSия считает недостаточным. В Южном военном округе началось формирование 6 резервных так называемых казацких дивизий", - сказал Турчинов.

"И я еще не назвал мощный Черноморский флот, Каспийскую флотилию, которую могут использовать для проведения военных действий в Азовском и Черном морях. Я не назвал 22-й армейский корпус, который находится в Крыму и готов проводит боевые действия на юге нашей страны", - заявил он.

"РоSSия готовится к полномасштабным боевым действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. И первый плацдарм, который они будут пытаться взять, - это наша страна, наша Украина", - уверен Турчинов.

Секретарь СНБО пожаловался, что на фоне такой мощной угрозы европейские страны пытаются вести бизнес с Россией, как обычно.


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