Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ

Силовики должны оценить целесообразность участия одиозного политика в переговорном процессе по Донбассу.

Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ
Фото: БЕЛТА

Президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопансости Украины рассмотреть целесообразность работы Виктора Медведчука в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в эфире "Радио Новое время".

"У Медведчука была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах РоSSии. Последний раз это произошло в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя... Если будет еще одно заявление, а может и этого достаточно, - я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что назначение Медведчука в ТКГ действительно было связано с тем, что этот политик "является каналом связи с президентом РоSSии Владимиром Путиным", и подчеркнул, что де-факто Медведчук представляет в ТКГ РоSSию и "для Украины оказался неэффективным".

Напомним, Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. Последний масштабный обмен заложниками между Украиной и боевиками "Л/ДНР" на Донбассе прошел 27 декабря прошлого года.

В начале декабря 2018 года представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Медведчук в последнее время не участвует в работе группы.


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