Главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых участков в день выборов
"Второй тур выборов приходится на второй день праздника Песах, во время которого запрещена какая-либо работа до восхода звезд".
Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой продлить работу некоторых избирательных участков в день второго тура выборов президента в связи с Песахом.
Об этом сообщается на сайте Еврейской общины Киева.
"В связи с тем, что второй тур выборов президента Украины приходится на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена какая-либо работа до восхода звезд, и с целью предоставления гражданам, которые исповедуют иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права, прошу 21 апреля 2019 года продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30, хотя бы по одному участку в больших городах", - говорится в письме главного раввина к руководству ЦИКа.
Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля. В 2019 году иудеи встретят Песах на заходе солнца в пятницу, 19 апреля, продлится он до субботы, 27 апреля.
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Политика
09.04.2019 15:04