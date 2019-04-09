В Казахстане пройдут внеочередные выборы президента
Токаев заявил, что президента должен избрать народ.
Внеочередные выборы президента Казахстана, в которых впервые не будет принимать участие Нурсултан Назарбаев, назначены на 9 июня.
Об этом сообщил в эфире местного телевидения Касым-Жомарт Токаев, который возглавил Казахстан после отставки Назарбаева.
"Согласно Конституции я принял решение о проведении внеочередных выборов президента 9 июня 2019 года... Казахстан – демократическое государство. И Президент будет избран согласно воле народа. Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо", - объявил Токаев.
Напомним, бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул свой пост в марте 2019 года и передал власть председателю Сената Парламента Касыму-Жомарту Токаеву.
Очередные выборы президента Казахстана должны были состояться в 2020 году.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
09.04.2019 10:19
09.04.2019 10:20