Порошенко пообещал подписать назначение судей ВАКС уже на этой неделе

Кроме того, глава государства поддерживает принятие закона об импичменте.

Порошенко пообещал подписать назначение судей ВАКС уже на этой неделе
Фото: Дмитрій Єршов

Президент Украины Петр Порошенко планирует подписать указ о назначении судей Высшего антикоррупционного суда на этой неделе. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Президент считает, что конкурс в Высший антикоррупционный суд Украины был проведен блестяще, с участием совета международных экспертов, и напомнил, что его результаты "признаны во всем мире".

"На этой неделе я должен подписать указ. Мы должны запустить Антикоррупционный суд", - заявил Порошенко.

Он также добавил, что начало работы антикоррупционного суда - это "реализация того, что записано в Конституции относительно членства Украины в ЕС и НАТО", как и шаги по защите активистов, которые "имеют право на протест".

В ходе эфире Порошенко также сказал, что поддерживает принятие закона об импичменте, так как он необходим для ответственности президента в случае нарушения им Конституции.

"Твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления", - заявил президент.

Он подчеркнул, что готов делегировать представителей от Администрации президента для обсуждения законопроекта с депутатами.

Напомним, Порошенко заявил о намерении перечислить 50 тыс. фунтов стерлингов компенсации от корпорации "Би-Би-Си" (более 1,7 млн гривен по курсу НБУ) на нужды армии.


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