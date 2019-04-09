НОТУ оценивает стоимость дебатов на "Олимпийском" примерно в 6 млн гривен

Если ЦИК признает встречу кандидатов способом агитации, то за аренду и трансляцию кандидаты должны будут заплатить сами.

НОТУ оценивает стоимость дебатов на
Фото: РБК

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявляет, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может составить около 6 млн гривен. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Основные вещи - это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн", - рассказал Аласания.

Названную ранее сумму в один миллион Аласания объяснил тем, что в нее не включали подробный просчет по каждой статье расходов.

Вместе с тем, он отметил, что, если будет доказано, что дебаты на стадионе - это политическая агитация, то придется еще платить телеканалам за трансляцию. "Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 миллионов", - сказал глава НОТУ.

Аласания добавил, что если один из кандидатов на дебаты не явится, то сумма может несколько уменьшиться, но время на дебаты все равно придется потратить, поэтому экономии не получится.

На вопрос о вероятной продаже билетов на дебаты кандидатов в президенты Аласания ответил, что сама идея выглядит смешно, но теоретически это мог бы делать стадион.

Напомним, на прошлой неделе кандидат в президенты, актер Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, но выдвинул ряд условий, среди которых, в частности, проведение дебатов на НСК "Олимпийский" с прямой трансляцией по всем телеканалам. Согласно украинскому законодательству, дебаты в обязательном порядке освещает НОТУ, однако все остальные телеканалы могут транслировать видео бесплатно. Прямого запрета на проведение дебатов на стадионе в нормативных актах нет.


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