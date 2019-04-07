ЦИК объявил окончательные результаты первого тура выборов президента
Явка составила 63,53%.
Центральная избирательная комиссия подсчитала все голоса украинцев и официально объявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом сообщила в воскресенье, 7 апреля, глава ЦИК Татьяна Слипачук.
Окончательные результаты голосования выглядят так:
- Владимир Зеленский - 30,24% (5 714 034)
- Петр Порошенко - 15,95% (3 014 609)
- Юлия Тимошенко - 13,40% (2 532 452)
- Юрий Бойко - 11,67% (2 206 216)
- Анатолий Гриценко - 6,91% (1 306 450)
- Игорь Смешко - 6,04% (1 141 302)
- Олег Ляшко - 5,48% (1 141 332)
- Александр Вилкул - 4,15% (784 274)
- Руслан Кошулинский - 1,62% (307 244)
- Юрий Тимошенко - 0,62% (117 693)
- Александр Шевченко - 0,57% (109 078)
- Валентин Наливайченко - 0,22% (43 239)
- Ольга Богомолец - 0,17% (33 966)
- Геннадий Балашов - 0,17% (32 872)
- Роман Бессмертный - 0,14% (27 182)
- Виктор Бондарь - 0,11% (22 564)
- Юлия Литвиненко - 0,10% (20 014)
- Юрий Деревянко - 0,10% (19 542)
- Сергей Тарута - 0,10% (18 918)
- Игорь Шевченко - 0,09% (18 667)
- Инна Богословская - 0,09% (18 482)
- Юрий Кармазин - 0,08% (15 965)
- Владимир Петров - 0,08% (15 587)
- Виталий Скоцик - 0,08% (15 118)
- Сергей Каплин - 0,07% (14 532)
- Александр Мороз - 0,06% (13 139)
- Виктор Кривенко - 0,04% (9243)
- Василий Журавлев - 0,04% (8453)
- Илья Кива - 0,03% (5869)
- Андрей Новак - 0,02% (5587)
- Александр Ващенко - 0,02% (5503)
- Николай Габер - 0,02% (5433)
- Александр Соловьев - 0,02% (5331)
- Руслан Ригованов - 0,02% (5230)
- Александр Данилюк - 0,02% (4648)
- Виталий Куприй - 0,02% (4508)
- Аркадий Корнацкий - 0,02% (4494)
- Сергей Носенко - 0,01% (3114)
- Роман Насиров - 0,01% (2579)
Явка на выборах президента Украины составила 63,53%. В голосовании приняли участие18 893 864 избирателей с 26 млн 770 тыс 419 человек. 22 600 бюллетеней признаны недействительными.
Председатель ЦИК объявила, что ни один кандидат в первом туре не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что является основанием для решения ЦИК о проведении второго тура голосования, который будет назначен на 21 апреля.
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