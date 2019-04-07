ЦИК объявил окончательные результаты первого тура выборов президента

Центральная избирательная комиссия подсчитала все голоса украинцев и официально объявила, что во второй тур президентских выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Об этом сообщила в воскресенье, 7 апреля, глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Окончательные результаты голосования выглядят так:

Владимир Зеленский - 30,24% (5 714 034)

Петр Порошенко - 15,95% (3 014 609)

Юлия Тимошенко - 13,40% (2 532 452)

Юрий Бойко - 11,67% (2 206 216)

Анатолий Гриценко - 6,91% (1 306 450)

Игорь Смешко - 6,04% (1 141 302)

Олег Ляшко - 5,48% (1 141 332)

Александр Вилкул - 4,15% (784 274)

Руслан Кошулинский - 1,62% (307 244)

Юрий Тимошенко - 0,62% (117 693)

Александр Шевченко - 0,57% (109 078)

Валентин Наливайченко - 0,22% (43 239)

Ольга Богомолец - 0,17% (33 966)

Геннадий Балашов - 0,17% (32 872)

Роман Бессмертный - 0,14% (27 182)

Виктор Бондарь - 0,11% (22 564)

Юлия Литвиненко - 0,10% (20 014)

Юрий Деревянко - 0,10% (19 542)

Сергей Тарута - 0,10% (18 918)

Игорь Шевченко - 0,09% (18 667)

Инна Богословская - 0,09% (18 482)

Юрий Кармазин - 0,08% (15 965)

Владимир Петров - 0,08% (15 587)

Виталий Скоцик - 0,08% (15 118)

Сергей Каплин - 0,07% (14 532)

Александр Мороз - 0,06% (13 139)

Виктор Кривенко - 0,04% (9243)

Василий Журавлев - 0,04% (8453)

Илья Кива - 0,03% (5869)

Андрей Новак - 0,02% (5587)

Александр Ващенко - 0,02% (5503)

Николай Габер - 0,02% (5433)

Александр Соловьев - 0,02% (5331)

Руслан Ригованов - 0,02% (5230)

Александр Данилюк - 0,02% (4648)

Виталий Куприй - 0,02% (4508)

Аркадий Корнацкий - 0,02% (4494)

Сергей Носенко - 0,01% (3114)

Роман Насиров - 0,01% (2579)

Явка на выборах президента Украины составила 63,53%. В голосовании приняли участие18 893 864 избирателей с 26 млн 770 тыс 419 человек. 22 600 бюллетеней признаны недействительными.

Председатель ЦИК объявила, что ни один кандидат в первом туре не получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, что является основанием для решения ЦИК о проведении второго тура голосования, который будет назначен на 21 апреля.