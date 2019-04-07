Порошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИ

Максим Степанов стал губернатором в январе 2017 года.

Порошенко отправил в отставку главу Одесской ОГА Степанова, - СМИ
Петр Порошенко и Максим Степанов
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку главу Одесской облгосадминистрации Максима Степанова и еще троих его коллег. Об этом пишет местное издание «Думская» со ссылкой на источник в центральном избирательном штабе Порошенко.

Распоряжения об увольнении будут опубликованы в среду, после заседания Камбина, который формально сделает соответствующее представление.

Как пишет издание, формально губернатора уволили по его собственному желанию.

Максим Степанов стал губернатором Одесской области в январе 2017 года. До этого он пять лет был директором государственного предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев подал в отставку.


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