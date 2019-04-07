На заброшенном кемпинге в Луганской области обнаружили склад боеприпасов

164 артиллерийских снаряда оставили роSSийские оккупанты.

Фото: facebook/pressjfo.news

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружили на территории туристической базы в Луганской области склад с боеприпасами, который был оставлен роSSийскими оккупационными войсками. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Склад боевиков был обнаружен на территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района Луганской области. Военные группы разминирования обнаружили и изъяли со склада 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм и взрыватели к ним в количестве 252 штуки.

"В настоящее время совместно с ГосЧС решается вопрос относительно места и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов", - добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня в течение дня боевики совершили 7 обстрелов на Донбассе, потерь среди украинских военных нет. По состоянию на 6 апреля в зоне ООС не работают два контрольных пункта въезда-выезда: КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию, а пункт пропуска "Марьинка" - из-за вражеского обстрела.


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