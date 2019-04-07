На заброшенном кемпинге в Луганской области обнаружили склад боеприпасов
164 артиллерийских снаряда оставили роSSийские оккупанты.
Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружили на территории туристической базы в Луганской области склад с боеприпасами, который был оставлен роSSийскими оккупационными войсками. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.
Склад боевиков был обнаружен на территории неработающего кемпинга туристической базы в селе Денежниково Новоайдарского района Луганской области. Военные группы разминирования обнаружили и изъяли со склада 164 артиллерийских снаряда калибра 152 мм и взрыватели к ним в количестве 252 штуки.
"В настоящее время совместно с ГосЧС решается вопрос относительно места и времени уничтожения непригодных к дальнейшему использованию боеприпасов", - добавили в ведомстве.
Напомним, сегодня в течение дня боевики совершили 7 обстрелов на Донбассе, потерь среди украинских военных нет. По состоянию на 6 апреля в зоне ООС не работают два контрольных пункта въезда-выезда: КПВВ "Гнутово" закрыт на реконструкцию, а пункт пропуска "Марьинка" - из-за вражеского обстрела.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.04.2019 03:40