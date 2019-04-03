ОБСЕ зафиксировала в Луганской области новейшее роSSийкое вооружение

В н.п. Южная Ломоватка размещены автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса роSSийские новейшие системы вооружения.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter .

Отмечается, что вооружение размещено в Луганской области.

"РоSSийские новейшие системы вооружения - автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка (60 км к западу от Луганска, -ред.), на оккупированной Россией части Донбасса", - говорится в сообщении.

Ранее в отчете миссии ОБСЕ , опубликованном 19 марта, говорилось, что 16 марта беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию помех (Р-330Ж "Житель") на автомобиле "КамАЗ-4310" и комплекс радиоэлектронной борьбы ("Тирада-2") неподалеку от Южной Ломоватки. Ежедневные оперативные отчеты СММ ОБСЕ публикуются только в текстовой форме без сопроводительных фотографий.