ОБСЕ зафиксировала в Луганской области новейшее роSSийкое вооружение
В н.п. Южная Ломоватка размещены автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированной территории Донбасса роSSийские новейшие системы вооружения.
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Twitter.
Отмечается, что вооружение размещено в Луганской области.
"РоSSийские новейшие системы вооружения - автоматизированная станция помех Р-330Ж "Житель" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2", зафиксированные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ неподалеку от н.п. Южная Ломоватка (60 км к западу от Луганска, -ред.), на оккупированной Россией части Донбасса", - говорится в сообщении.
Ранее в отчете миссии ОБСЕ, опубликованном 19 марта, говорилось, что 16 марта беспилотник СММ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию помех (Р-330Ж "Житель") на автомобиле "КамАЗ-4310" и комплекс радиоэлектронной борьбы ("Тирада-2") неподалеку от Южной Ломоватки. Ежедневные оперативные отчеты СММ ОБСЕ публикуются только в текстовой форме без сопроводительных фотографий.
Напомним, в марте беспилотник ОБСЕ зафиксировал 25 танков и более 50 вражеского вооружения на Луганском направлении.
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Политика
03.04.2019 22:25