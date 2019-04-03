Двум организаторам псевдореферендума на Донбассе объявлено подозрение

Один из подозреваемых арестован.

Двум организаторам псевдореферендума на Донбассе объявлено подозрение
Фото: ?@novostidnua

Сельскому голове и депутату поселкового совета Бахмутского района, помогавшим организовывать псевдореферендум в Донецкой области, объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Оперативники СБУ, привлеченные к операции объединенных сил, установили, что сельский голова и депутат поселкового совета Бахмутского района принимали активное участие в организации незаконного референдума в поселках Мироновское и Новолуганское. Также сотрудники СБУ зафиксировали, что злоумышленники активно проводили антиукраинскую агитацию среди жителей района, в частности, призывая их к участию в так называемом "волеизъявлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи завершили досудебное расследование противоправной деятельности депутата сельского совета и направили в суд обвинительный акт по ч.1 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Относительно второго фигуранта избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской области поддерживаемые Россией сепаратисты провели "референдум" о самостоятельности этих областей.


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