РоSSия хочет разбить каждый город на Донбассе — Зеленский

РоSSия продолжает наступление на Донбассе и хочет уничтожить там каждый город, как сделала это с Волновахой и Мариуполем. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу.

По словам Президента Украины, разрушение и горе – это единственное, что может дать РоSSия соседям.

«РоSSия хочет разбить каждый город Донбасса. Каждый. И это не преувеличение. Как Волноваху, как Мариуполь. Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов – это все, что может дать РоSSия соседям, Европе, миру. Пожалуй, это самый быстрый пример полной деградации любого государства, тот путь, который прошло роSSийское государство за 107 дней», – сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы защитить родную землю, отталкиваясь от возможностей и имеющегося оружия. Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что власти продолжают вести переговоры с западными партнерами относительно новых поставок необходимых вооружений, в частности, современной артиллерии.