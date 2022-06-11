РоSSия хочет разбить каждый город на Донбассе — Зеленский

Президент Украины озвучил конечную цель наступления россиян на востоке, информирует ZN.ua.

РоSSия хочет разбить каждый город на Донбассе — Зеленский
© Офис президента

РоSSия продолжает наступление на Донбассе и хочет уничтожить там каждый город, как сделала это с Волновахой и Мариуполем. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу.

По словам Президента Украины, разрушение и горе – это единственное, что может дать РоSSия соседям.

«РоSSия хочет разбить каждый город Донбасса. Каждый. И это не преувеличение. Как Волноваху, как Мариуполь. Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов – это все, что может дать РоSSия соседям, Европе, миру. Пожалуй, это самый быстрый пример полной деградации любого государства, тот путь, который прошло роSSийское государство за 107 дней», – сказал Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы защитить родную землю, отталкиваясь от возможностей и имеющегося оружия. Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что власти продолжают вести переговоры с западными партнерами относительно новых поставок необходимых вооружений, в частности, современной артиллерии.


Александр Кричковский, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский рассказал, сколько ракет РоSSия выпустила по УкраинеЗеленский рассказал, сколько ракет РоSSия выпустила по Украине
Зеленский во время Shangri La Dialogue: Из-за войны, развязанной Россией, миру грозят государственные перевороты и голодЗеленский во время Shangri La Dialogue: Из-за войны, развязанной Россией, миру грозят государственные перевороты и голод
Украина и G7 работают над документом гарантий безопасности — ЗеленскийУкраина и G7 работают над документом гарантий безопасности — Зеленский
Разрешение на выезд мужчин за границу: Зеленский принял новое решение и дал поручение КабминуРазрешение на выезд мужчин за границу: Зеленский принял новое решение и дал поручение Кабмину
В НАТО считают, что РоSSия не несет военных угроз для Швеции и ФинляндииВ НАТО считают, что РоSSия не несет военных угроз для Швеции и Финляндии
Зеленский игнорировал предупреждения о планах РФ — БайденЗеленский игнорировал предупреждения о планах РФ — Байден
Зеленский прокомментировал объявление смертного приговора для иностранцев, воевавших за УкраинуЗеленский прокомментировал объявление смертного приговора для иностранцев, воевавших за Украину
РФ за время войны в Украине нарушила уже около 400 различных международных договоров - ЗеленскийРФ за время войны в Украине нарушила уже около 400 различных международных договоров - Зеленский
Несмотря на ситуацию на Донбассе, очень много людей возвращается, - Сергей СивохоНесмотря на ситуацию на Донбассе, очень много людей возвращается, - Сергей Сивохо
ЕС может сделать исторический шаг, подтвердив принадлежность украинцев к европейской семье – ЗеленскийЕС может сделать исторический шаг, подтвердив принадлежность украинцев к европейской семье – Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости