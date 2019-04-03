?НАТО сделало стратегическую ошибку, не дав Украине членство в 2008 году, - The Times

На праздновании 70-летия Альянса в Вашингтоне не будет ни одного главы государства.

Североатлантический Альянс (НАТО) сделал стратегическую ошибку, не дав Украине членство еще в 2008 году.

Об этом говорится в редакционной статье The Times.

На праздновании 70-летия НАТО в Вашингтоне на этой неделе не будет ни одного главы государства (страны-участницы будут представлены на уровне глав МИД , - ред.). И это признак того, что статус оборонной организации понизился, пишет издание.

Отмечается, что, в отличие от 50-й и 60-й годовщины НАТО, которые организовывали президенты США Билл Клинтон и Барак Обама соответственно, в этом году гостей будет принимать Госсекретарь Майк Помпео.

Как пишет издание, это отражает большие сомнения относительно приверженности президента Дональда Трампа Альянсу. Со времен его предвыборной кампании в 2016 году он постоянно называл НАТО "устаревшим", ставил под сомнение ключевую доктрину Альянса о взаимной помощи и усилил страхи, что США вообще могут выйти из его состава.

На этом фоне новости о том, что НАТО открывает новые базы в Польше , приветствуются. Как сообщалось, Альянс потратит 260 млн долларов на арсенал на авиабазе в центре страны, который укрепит возможности дать отпор агрессии РоSSии. Такое укрепление состоится в то же время, как Москва увеличивает свое военное присутствие в Калининграде, а также в оккупированном украинском Крыму.

Отмечается, что в последние несколько лет, несмотря на всю риторику Трампа, НАТО увеличивал свой контингент в Восточной Европе и усиливал присутствие в Черном море. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что министры иностранных дел стран-участниц одобрят новый пакет мер поддержки для Украины. Он будет включать проведение тренировок для украинских Военно-морских сил, регулярные посещения украинских портов, проведение совместных учений и обмен информацией. Это тоже приветствуется.

"Роковое решение НАТО - в 2008 году отложить членство Украины и Грузии - было стратегической ошибкой, которая стала фактором роSSийского вторжения и оккупации грузинских Южной Осетии и Абхазии, аннексии Крыма и поддержки войны на Востоке Украины. Вместе с тем, попытки РоSSии дестабилизировать эти страны требуют более решительного ответа НАТО. Международные усилия, нацеленные на решение этих конфликтов через диалог, не принесли плодов. Поддержка Украины и Грузии содержит риск эскалации, но одновременно и повышает ставки для Кремля", - говорится в статье.

Как сообщалось, 4 апреля НАТО будет отмечать 70 лет со времени подписания договора о создании.

Напомним, в 2020 году Украина примет сессию Парламентской ассамблеи НАТО.

22 ноября прошлого года Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

7 февраля Рада включила курс на членство в ЕС и НАТО в Конституцию.