РоSSия открыла учебный вертолетный центр в Венесуэле
РФ поставляла в Венесуэлу истребители, танки и системы противовоздушной обороны.
РоSSия открыла учебный центр в Венесуэле, чтобы помочь пилотам страны летать на военных вертолетах роSSийского производства.
Об этом заявил роSSийский государственный промышленный конгломерат "Ростех", передает Reuters.
""Ростех" заявил, что центр был открыт в четверг на прошлой неделе, в тот же день, когда Белый дом предупредил Москву и другие страны, поддерживающие Мадуро, против отправки войск и военной техники, заявив, что Соединенные Штаты будут рассматривать такие действия как "прямую угрозу" безопасности региона", - говорится в сообщении.
США, поддерживающие лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, выступили с предупреждением после того, как два самолета роSSийских ВВС с почти 100 военнослужащими приземлились возле Каракаса.
В "Ростехе" заявили, что новый учебный центр, местоположение которого не раскрывается, был создан с помощью роSSийских специалистов и предназначен для обучения венесуэльских пилотов роSSийских боевых вертолетов Ми-35М, а также роSSийских военных транспортных вертолетов.
Объект был открыт по контракту с венесуэльским государственным производителем оружия CAVIM.
РоSSия, которая также поставляла в Венесуэлу истребители, танки и системы противовоздушной обороны, отвергла критику США в отношении ее военного сотрудничества с Каракасом, заявив, что она не вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны и не представляет угрозы для региональной стабильности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "РоSSия должна уйти" из Венесуэлы и что "все варианты" открыты, чтобы заставить ее уменьшить свою помощь Мадуро, что повышает перспективу введения новых санкций США против Москвы.
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