Садовый объявил об участии "нескурвленной" "Самопомощи" в выборах в Раду
Партия мэра Львова идет как "самодостаточная политическая сила".
Мэр Львова Андрей Садовый объявил, что возглавляемая им партия "Самопомощь" будет участвовать в выборах Верховной Рады, которые пройдут в конце октября 2019 года.
Об этом он сказал в комментарии по поводу завершения первого тура выборов президента.
"Когда я отозвал свою кандидатуру с избирательной гонки, меня часто начали спрашивать: слушай, а что "Самопомощь", что дальше. Даю прямой ответ: "Самопомощь" будет принимать участие в выборах в следующий парламент как самодостаточная политическая сила", - сказал Садовый.
"Думаю, что сегодня как никогда нужны твердые проукраинские антикоррупционные политики. Один большой плюс - за четыре с половиной года парни и девушки из "Самопомощи" не скурвились, поэтому они нужны в парламенте", - добавил львовский мэр.
Напомним, что Садовый снял свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко как менее рейтинговый кандидат. Гриценко в итоге набрал менее 7% голосов избирателей.
Проходной барьер в Верховную Раду установлен на уровне 5%.
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Политика
02.04.2019 16:56