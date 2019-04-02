В петербуржской военно-космической академии при взрыве пострадали четыре человека

В Военно-космической академии в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы, сообщает телеканал "Дождь".

При взрыве обрушилась лестница со второго на третий этаж, в здании проводится эвакуация.

В Минобороны заявили о трех пострадавших. Взрыв произошел во время занятий в одном из корпусов академии. Собеседник агентства предположил, что в здании мог сдетонировать боеприпас.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что приоритетной причиной взрыва считают неосторожное обращение с боеприпасами. Взрыв произошел через несколько минут после того, как в здании была объявлена эвакуация. Сейчас на месте находятся сотрудники ФСБ.

Издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что в академии взорвалась мина во время того, как ее пытались перенести.

В академии имени Можайского готовят специалистов космических войск, войск ПВО-ПРО и других силовых ведомств.