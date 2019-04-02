В петербуржской военно-космической академии при взрыве пострадали четыре человека
Предположительно, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасами.
В Военно-космической академии в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы, сообщает телеканал "Дождь".
При взрыве обрушилась лестница со второго на третий этаж, в здании проводится эвакуация.
В Минобороны заявили о трех пострадавших. Взрыв произошел во время занятий в одном из корпусов академии. Собеседник агентства предположил, что в здании мог сдетонировать боеприпас.
Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что приоритетной причиной взрыва считают неосторожное обращение с боеприпасами. Взрыв произошел через несколько минут после того, как в здании была объявлена эвакуация. Сейчас на месте находятся сотрудники ФСБ.
Издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что в академии взорвалась мина во время того, как ее пытались перенести.
В академии имени Можайского готовят специалистов космических войск, войск ПВО-ПРО и других силовых ведомств.
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Политика
02.04.2019 16:55