Минздрав сообщил о росте заболеваемости корью

В 2019 году корью заболели более 35 тысяч человек, 14 - умерли.

Минздрав сообщил о росте заболеваемости корью
Фото: facebook/Mykola Povoroznyk

После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова начал расти.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 13-й недели 2019 г. корью заболели 2254 человека - 1113 взрослых и 1141 ребенок.

В течение 22-28 марта больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных - 139 взрослых и 121 ребенок), Киевской (200 - 123 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (177 - 93 взрослых и 84 ребенка) Львовской (165 - 48 взрослых и 117 детей) и Харьковской (160: 91 взрослый и 69 детей) областях.

По данным Минздрава, с начала года (с 28 декабря 2018 до 28 марта 2019 года) корью заболели 35 002 человека - 15 886 взрослых и 19 116 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.

Минздрав напоминает, что от кори нет специфического лечения, однако своевременная вакцинация предотвращает заражение или облегчает течение болезни.


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