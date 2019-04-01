Не вижу смысла начинать эти собачьи бои, - советник Зеленского о предвыборных дебатах

Ранее Зеленский заявил, что к дебатам готов.

Не вижу смысла начинать эти собачьи бои, - советник Зеленского о предвыборных дебатах
Фото: zhizn.info

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не понимает, о чем его кандидат может дискутировать с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом Рябошапка сказал в эфире Громадського.

"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высшем посту в стране, и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какой-то план на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам", - сказал Рябошапка.

Советник кандидата отметил, что в ближайшее время Зеленский собирается детально представить своим избирателям программу и членов команды.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может, он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?", – резюмировал Рябошапка.

Ранее Порошенко заявил о необходимости дебатов во втором туре выборов президента. Зеленский заявил, что готов к ним.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
ЦИК начала обнародование результатов выборовЦИК начала обнародование результатов выборов
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Блок рекламы


Похожие новости
НАПК передало в полицию материалы о возможных неправомерных взносах в избирательный фонд ЗеленскогоНАПК передало в полицию материалы о возможных неправомерных взносах в избирательный фонд Зеленского
Коломойский заявил, что не спонсирует Зеленского и ТимошенкоКоломойский заявил, что не спонсирует Зеленского и Тимошенко
В Раде зарегистрирован законопроект об обязательных теледебатах во втором туре выборовВ Раде зарегистрирован законопроект об обязательных теледебатах во втором туре выборов
Советник руководства МВД вымогал у владельцев сети киевских ломбардов $30 тыс. взяткиСоветник руководства МВД вымогал у владельцев сети киевских ломбардов $30 тыс. взятки
Нацполиция подтвердила законность прослушки СБУ у офиса ЗеленскогоНацполиция подтвердила законность прослушки СБУ у офиса Зеленского
В МВД удивлены ответом СБУ об аппаратуре прослушивания под офисом ЗеленскогоВ МВД удивлены ответом СБУ об аппаратуре прослушивания под офисом Зеленского
СБУ дала официальный ответ об аппаратуре прослушивания под офисом ЗеленскогоСБУ дала официальный ответ об аппаратуре прослушивания под офисом Зеленского
Сравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - экс-посол СШАСравнивать Зеленского с Рейганом некорректно, - экс-посол США
Полиция заявила об обнаружении "подозрительного оборудования" на крыше офиса ЗеленскогоПолиция заявила об обнаружении "подозрительного оборудования" на крыше офиса Зеленского
Уманский покинул ряды советников ПорошенкоУманский покинул ряды советников Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости