В Страсбурге избрали нового главу Европейского суда по правам человека

Грек Линос-Александер Сисилианос приступит к выполнению обязанностей с 5 мая.

В понедельник, 1 апреля, в Страсбурге состоялись выборы нового главы Европейского суда по правам человека.

Новым президентом ЕСПЧ стал судья от Греции Линос-Александер Сисилианос. Он приступит к выполнению обязанностей на новом посту с 5 мая, передает Укринформ.

Известно, что Сисилианос до избрания председателем ЕСПЧ был вице-президентом этой институции.

Как отмечается, судья является автором пяти монографий, редактором и соредактором 14 книг, автором около 100 статей и исследований по проблематике общего международного права и международной защиты прав человека.