В Страсбурге избрали нового главу Европейского суда по правам человека

Грек Линос-Александер Сисилианос приступит к выполнению обязанностей с 5 мая.

В Страсбурге избрали нового главу Европейского суда по правам человека
Фото: скриншот видео

В понедельник, 1 апреля, в Страсбурге состоялись выборы нового главы Европейского суда по правам человека.

Новым президентом ЕСПЧ стал судья от Греции Линос-Александер Сисилианос. Он приступит к выполнению обязанностей на новом посту с 5 мая, передает Укринформ.

Известно, что Сисилианос до избрания председателем ЕСПЧ был вице-президентом этой институции.

Как отмечается, судья является автором пяти монографий, редактором и соредактором 14 книг, автором около 100 статей и исследований по проблематике общего международного права и международной защиты прав человека.

До назначения Сисилианоса пост президента ЕСПЧ занимал с 2015 года судья из Италии Гвидо Раймонди. Его переизбрали повторно в сентябре 2018 года. Срок его полномочий истекает 4 мая 2019 года, тогда же закончится и срок действия его мандата ЕСПЧ.


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