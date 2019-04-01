В Одессу вошли два корабля НАТО, они открыты для посещения

Фрегаты "Санта Мария" и "Торонто" пробудут в порту до позднего вечера среды.

Фото: dumskaya.net

Сразу два корабля НАТО зашли сегодня утром в одесский морской порт. Испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto были пришвартованы к 18 и 19 причалам морвокзала. Об этом сообщает местное издание "Думская".

«Санта Мария» и «Торонто» пробудут в Одессе до позднего вечера 3 апреля. Сегодня они будут открыты для посещения – канадский с 13 до 17, а испанский с 16 до 19 часов.

После посещения Одессы корабли примут участие в учениях типа PASSEX совместно с кораблями Военно-морских сил Украины.

Фото: dumskaya.net

«Санта-Мария» является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа. Он построен компанией Bazan на основе американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года. На борту различное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение – вертолет SH-60 Seahawk.

Фото: dumskaya.net

Фрегат «Торонто» стал четвертым канадским фрегатом типа «Галифакс» и был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. На борту артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение. Авиация – вертолет Sikorsky SH-148.

Напомним, утром 23 марта в одесском порту ошвартовался французский тральщик M653 Capricorne. Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморской страны в Одессу в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.


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