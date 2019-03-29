Подсудность дела Савченко-Рубана определит Верховный суд

Апелляционный суд самоустранился.

?Подсудность дела Савченко-Рубана определит Верховный суд
Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове
Фото: Віра Курико

Киевский апелляционный суд отправил обвинительный акт против Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для определения подсудности.

На сайте КАС говорится, что апелляционная инстанция считает себя не в праве решить этот вопрос, "поскольку согласно обвинительному акту уголовные правонарушения совершались в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов".

Расследование дела Савченко-Рубана завершилось еще летом 2018 года. Сначала предполагалось, что их будут судить в Славянске, потом - в Чернигове, потом - в Киеве. 26 марта после отвода коллегии Соломенского районного суда Киева там не осталось судей, которые могли бы рассматривать дело, в связи с чем обвинительный акт был направлен в Киевский апелляционный суд.

Напомним, 8 марта 2018 года на пункте пропуска при выезде из ОРДО был задержан руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Людмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сынаЛюдмилу Янукович заметили на кладбище в Севастополе в годовщину смерти сына
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Супрун посоветовала, как пережить выборыСупрун посоветовала, как пережить выборы
Блок рекламы


Похожие новости
Суд вынес первый приговор в рамках дела о Tinder-скандалеСуд вынес первый приговор в рамках дела о Tinder-скандале
НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении чиновниковНАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении чиновников
США и Турция сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии КрымаСША и Турция сделали заявления в связи с пятой годовщиной аннексии Крыма
СБУ завершила расследование дела антиукраинской пропагандистки Бойко
Фигурант дела о подкупе Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн гривенФигурант дела о подкупе Юрия Тимошенко вышел под залог в 4 млн гривен
В Киеве за взятку в $500 задержали чиновника культурного отдела КГГАВ Киеве за взятку в $500 задержали чиновника культурного отдела КГГА
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Фигурантов дела о подкупе Юрия Тимошенко арестовали с залогом 4 млн гривенФигурантов дела о подкупе Юрия Тимошенко арестовали с залогом 4 млн гривен
Нардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИНардеп Иванчук просит НАБУ не публиковать информацию об уголовных делах через СМИ
Шесть партий подкупают избирателей "добрыми делами", - КИУШесть партий подкупают избирателей "добрыми делами", - КИУ
Последние новости
Подгружаем последние новости