?Подсудность дела Савченко-Рубана определит Верховный суд

Киевский апелляционный суд отправил обвинительный акт против Надежды Савченко и Владимира Рубана в Верховный суд для определения подсудности.

На сайте КАС говорится, что апелляционная инстанция считает себя не в праве решить этот вопрос, "поскольку согласно обвинительному акту уголовные правонарушения совершались в пределах территориальной юрисдикции различных апелляционных судов".

Расследование дела Савченко-Рубана завершилось еще летом 2018 года. Сначала предполагалось, что их будут судить в Славянске, потом - в Чернигове, потом - в Киеве . 26 марта после отвода коллегии Соломенского районного суда Киева там не осталось судей, которые могли бы рассматривать дело, в связи с чем обвинительный акт был направлен в Киевский апелляционный суд.

Напомним, 8 марта 2018 года на пункте пропуска при выезде из ОРДО был задержан руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.

По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).