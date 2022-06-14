"Какой идиот это будет делать": Лукашенко пожаловался на зависимость от импортных компонентов

Александр Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко признал критическую зависимость оборонной сферы от импортных компонентов.

Об этом сообщает "Зеркало".

"Даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов, особенно тех, которые мы никогда не будем производить в Беларуси в силу того, что нам просто штучно они нужны, единично, и создавать огромные заводы за миллиарды долларов, чтобы себя оснастить, - какой идиот это будет делать. Это просто нерентабельно", - заявил он.

Лукашенко, Беларусь, армия

Лукашенко подчеркнул, что необходимо устранить зависимость от зарубежных компонентов, назвав эту задачу стратегической.

"На основе собственных решений должны работать национальные дата-центры, узлы обработки банковских операций, средства мониторинга общественной безопасности", - добавил он.

Беларусь, армия, военные


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Форсирование водоемов будет определяющим фактором в ходе войны – британская разведкаФорсирование водоемов будет определяющим фактором в ходе войны – британская разведка
Аттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границейАттестат об украинском среднем образовании можно будет получить за границей
Идентификация тел погибших защитников Мариуполя будет длиться месяцами — экс-командир «Азова»Идентификация тел погибших защитников Мариуполя будет длиться месяцами — экс-командир «Азова»
РоSSия будет оставаться врагом Запада. РФ исключат из Европы – RzeczpospolitaРоSSия будет оставаться врагом Запада. РФ исключат из Европы – Rzeczpospolita
Венгрия расписалась за всю Европу: ограничений на роSSийский газ в седьмом пакете санкций не будетВенгрия расписалась за всю Европу: ограничений на роSSийский газ в седьмом пакете санкций не будет
Лукашенко собрался воевать за Западную Украину: в Генштабе сообщили, какая сейчас ситуация на границеЛукашенко собрался воевать за Западную Украину: в Генштабе сообщили, какая сейчас ситуация на границе
Китай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимостьКитай намерен начать войну, если Тайвань провозгласит независимость
Макрон, вероятно, не приедет в Украину на следующей неделе: в Елисейском дворце рассказали, когда визит будет возможнымМакрон, вероятно, не приедет в Украину на следующей неделе: в Елисейском дворце рассказали, когда визит будет возможным
Для Украины это будет болезненно: Шольц решил продолжить политику Меркель, чего ждать от ГерманииДля Украины это будет болезненно: Шольц решил продолжить политику Меркель, чего ждать от Германии
Теневой экономики в стране больше не будет — ЗеленскийТеневой экономики в стране больше не будет — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости