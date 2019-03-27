"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Порошенко намерен стать депутатом Европарламента.
Президент Петр Порошенко ответил на вопрос, есть ли у него план "Б" на случай поражения в президентских выборах.
Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Порошенко.
"Да, у меня есть план. Только это не план Б. В отличие от плана Ю. или плана З. у меня есть план П. Этот план П. - это построить великую страну свободных, зажиточных и счастливых людей. Этот план - привести страну в полное членство в ЕС и НАТО", - сказал он.
Также Петр Порошенко рассказал, будет ли он участвовать в парламентских выборах.
"Планирую ли я принять участие в парламентской кампании? Могу признаться: да, я буду принимать участие как кандидат на выборах в Европарламент после вступления в ЕС", - сказал Порошенко.
Ранее Петр Порошенко пообещал подать заявку на вступление Украины в ЕС в случае переизбрания.
Напомним, Порошенко избран президентом Украины в мае 2014 года на пятилетний строк. Конституция ограничивает пребывание на посту Президента двумя сроками, то есть Порошенко в любом случае должен покинуть пост в 2024 году. В депутаты Европарламента могут баллотироваться граждане стран Евросоюза.
Первый тур выборов президента Украины состоится уже в это воскресенье, 31 марта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.03.2019 18:56
27.03.2019 20:05