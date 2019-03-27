"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах

Порошенко намерен стать депутатом Европарламента.

"У меня есть план "П": Порошенко о действиях в случае поражения на выборах
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко ответил на вопрос, есть ли у него план "Б" на случай поражения в президентских выборах.

Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Да, у меня есть план. Только это не план Б. В отличие от плана Ю. или плана З. у меня есть план П. Этот план П. - это построить великую страну свободных, зажиточных и счастливых людей. Этот план - привести страну в полное членство в ЕС и НАТО", - сказал он.

Также Петр Порошенко рассказал, будет ли он участвовать в парламентских выборах.

"Планирую ли я принять участие в парламентской кампании? Могу признаться: да, я буду принимать участие как кандидат на выборах в Европарламент после вступления в ЕС", - сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко пообещал подать заявку на вступление Украины в ЕС в случае переизбрания.

Напомним, Порошенко избран президентом Украины в мае 2014 года на пятилетний строк. Конституция ограничивает пребывание на посту Президента двумя сроками, то есть Порошенко в любом случае должен покинуть пост в 2024 году. В депутаты Европарламента могут баллотироваться граждане стран Евросоюза.

Первый тур выборов президента Украины состоится уже в это воскресенье, 31 марта.


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