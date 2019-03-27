"Нацкорпус" анонсировал акцию протеста у дома Медведчука
К поместью политика уже съехались журналисты, дом под охраной полиции.
Активисты "Национального корпуса" собираются пикетировать расположенный под Киевом дом лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука. Об этом сообщил журналист Влад Красинский на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, к дому заблаговременно выехали несколько съемочных групп, однако их там уже встретили правоохранители.
Напомним, ранее сегодня сторонники "Нацкорпуса" и "Нацдружин" возле здания СБУ в Киеве требовали расследовать деятельность Медведчука. В Виннице полиция задержала троих участников акции протеста во время потасовки с правоохранителями.
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