В почтовые ящики жителей Чернигова разбросали листовки с угрозами лишить субсидии за проданный на выборах голос
Полиция призывает горожан не поддаваться на провокации политтехнологов.
27 марта в почтовые ящики жителей Чернигова разбросали листовки, текст которых психологически давит на пенсионеров. Мол, они продали свой голос, поэтому их участие в выборах - преступление. К полицейским уже обратилось четверо перепуганных пенсионеров, сообщает пресс-служба областной полиции.
"В листовках со штампом и подписью неизвестного людям угрожают уголовным преследованием. Это при том, что подтверждение продажи голоса именно этими заявителями нет. Более того, с них требуют уплатить налоги за незаконное обогащение, иначе угрожают лишить субсидии", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что информация об обнаружении подобной корреспонденции поступает из разных районов Чернигова. Подчеркивается, что таким образом черниговцев пытаются запугать и создать условия, при которых им будет страшно идти на участки.
Правоохранители проверяют информацию как о скупщиках голосов, так и об их продавцах. Согласно статье 160 Уголовного кодекса Украины, первым грозит до семи лет заключения, вторым — ограничение свободы на срок до двух лет.
По состоянию на 27 марта в полицию Черниговской области поступило более 160 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Подавляющее большинство из них касается возможного подкупа избирателей. Продолжается расследование 14 уголовных производств.
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