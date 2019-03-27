Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - СМИ

Сообщалось, что официальные лица США не беспокоятся о том, как была потрачена помощь.

Йованович просила Луценко не преследовать основателя Центра противодействия коррупции и двух нардепов, - СМИ
Юрий Луценко
Фото: Макс Левин

Во время президентской гонки в США в 2016 году, украинские прокуроры столкнулись с сопротивлением, проводя расследование деятельности некоммерческой организации, известной как Центр противодействия коррупции.

Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на свои источники.

В статье отмечается, что генпрокурор Украины Юрий Луценко вступил в должность в мае 2016 года. Мари Йованович стала послом США через три месяца после этого - в августе 2016 года.

Ранее в интервью Луценко заявил, что Йованович передала ему список людей, которых не должны преследовать. В него, по данным The Hill, вошли основатель "Центра противодействия коррупции" и два члена парламента, которые открыто поддержали программу антикоррупционной реформы.

Отмечается, что это рассдедование стало частью более масштабного, в рамках которого ГПУ расследовала неполучение $4,4 млн, выделенных на борьбу с коррупцией.

"Расследование против Центра противодействия коррупции, основанное на помощи, которую они получили от нас, также неуместно", - заявил тогдашний временный поверенный в делах посольства Джордж Кент в письме в прокуратуру, в котором также утверждал, что официальные лица США не беспокоятся о том, как была потрачена помощь США.

Напомним, ранее Луценко в интервью The Hill заявил, что Йованович дала ему список людей, которых попросила "не преследовать". В Госдепартаменте назвали утверждение генпрокурора "откровенной выдумкой".

В посольстве США также заявили, что информация о т.н. "списке неприкасаемых" не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович. Кроме того, подчеркнули в посольстве, обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции, а озвучивание претензий в СМИ "не делает эти претензии правдивыми".

Президент Петр Порошенко заявил о полной поддержке Йованович.


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