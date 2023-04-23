У Росії інформаційні компанії створюються централізовано – екс-глава СБУ

У Росії інформаційні компанії створюються централізовано – екс-глава СБУ

В основі активної діяльності інформаційних компаній у Росії, створення яких курують спецслужби, лежить жорсткий контроль з боку вищого керівництва держави, а також – серйозні фінансові ресурси.

Про це заявив екс-глава СБУ, народний депутат від ВО «Батьківщина» Валентин Наливайченко.

За його словами, інформаційні компанії, що існують у Росії, діяльність яких поширюється по всьому світу, ініціюються й створюються, як правило, трьома відомствами: ФСБ Росії, Міністерством оборони, куди входять «Вагнер» та інші так звані приватні військові компанії, а також адміністрацією Кремля.

«Тобто це те, що централізовано створено в Росії, та те, що використовується. Відповідно, коли ми бачимо, які відомства це створюють, то ясно, з якою метою – ворожою, особливо щодо нас», - зазначив Валентин Наливайченко.

Щодо того, яким інструментарієм користуються вищезазначені відомства, народний депутат виділив три групи: «Перша – це ферми або фабрики тролів і ботів, Телеграм-канали та пабліки, так звані блогери. Друга група – це міністерство оборони РФ, на контрактах й коштами якого створена не одна структура так званих ПВК, зокрема «Вагнер», та пов’язані з ними інформагентства. І третя група – це Радбез і безпосередньо адміністрація кремля: усі російські електронні медіа та радіо. Крім того кремль користується групою інформаційно-аналітичних компаній, створених для аналізу контенту в соцмережах, Телеграм-каналах і інших засобах комунікацій, які вдається перехоплювати російським спецслужбам».

Валентин Наливайченко наголосив, що головний міф, на який нам всім вестися не треба, у чому він переконує наших американських і європейських партнерів, що «це нібито якісь приватні незалежні компанії».

«Ні, це один режим, один сценарій, одна ворожа діяльність», - зауважив екс-голова СБУ.

Він звернув увагу на те, що інформаційні компанії в Росії розпочали свою діяльність ще у 2010-му році з формування так званих фабрик тролів та ботів.

«Ще з початку 2010-2011 років це створювалося центром при ФСБ та розвідці, якраз для проведення спеціальних інформаційних операцій.

Причому, для спецоперацій як впливу, так і за інформаційно-розвідувальними цілями. І саме ними далі на територіях західних країн та в їх соцмережах створюються тисячами акаунти, на яких працюють саме ці фабрики тролів та ботів… Це скоординовано контентом, діяльністю та напрямком, як правило, спецслужбами Росії, точніше розвідкою та ФСБ», - пояснив він.

Валентин Наливайченко вважає, що посилення інформаційної роботи Росії на Заході, яке спостерігається останнім часом, пов'язане із суттєвими фінансовими вливаннями з боку Москви: «Пішли додаткові гроші і замовлення на фабрики тролів та ботів».

Народний депутат переконаний – Кремль за допомогою подібних інформаційних компаній домагається дискредитації та розколу серед західних союзників України.

«Це надзавдання для них, і саме для цього вони використовують маніпуляції, дезінформацію та операції інформаційного впливу, насамперед, у соціальних мережах серед західної аудиторії, серед американських, європейських користувачів соцмереж та серед українських», - зазначив він.

Валентин Наливайченко додав, що наразі щодо протистояння цьому – Центр протидії дезінформації, українські незалежні ЗМІ, неурядові організації, експертне середовище й українські структури роблять – загалом ефективну роботу. Проте він вважає, що нинішня ситуація зобов'язує Україну посилювати підтримку цього Центру, а також інших незалежних, особливо неурядових інформаційних агентств, сприяти роботі західних журналістів, блогерів та експертів усередині країни.

«Ми зараз повинні об'єктивно розуміти, що найкращий спосіб для протидії інформаційним спецопераціям агресора – це підтримка журналістів і ЗМІ в Україні. Причому підтримка доступу до інформації, технічних засобів, щоб люди могли працювати з інформацією й транслювати її. А також, що не менш важливо, це підтримка у фінансуванні. І це складніше, тому що у нас ринок реклами не дозволяє виживати незалежним медіа», – констатував він.


Дарья Волкова, politeka.net





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